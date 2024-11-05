Спортсменка из Серпухова сразится в полуфинале чемпионата России по боксу

В Серпухове проходит XXV-й чемпионат по боксу среди женщин, который собрал 185 талантливых спортсменок из 50 регионов страны. Этот чемпионат обещает стать одним из самых зрелищных событий года в мире бокса.

Московская область, традиционно являющаяся одним из сильнейших регионов в отечественном боксе, представлена спортсменками из таких городов, как Серпухов, Чехов, Подольск, Королев, Клин, Дмитров и Химки.

Особое внимание привлекает выступление Дарьи Калачевой из Серпухова, мастера спорта, которая сразится в полуфинале в весовой категории 50 килограммов. Поддержать ее можно 8 ноября в вечерней сессии соревнований, которая начнется в 17:00.

Чемпионат России является важным этапом отбора в национальную команду на 2025 год. Победительницы турнира получат возможность представлять страну на чемпионате мира в Белграде в следующем году, что делает это событие особенно значимым для всех участниц. Вход на соревнования свободный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».