Спортсменка из Серпухова победила на чемпионате Азии по пауэрлифтингу

Чемпионат и первенство Азии по жиму штанги лежа и жиму лежа классическому прошли в Гонконге. Студентка Губернского колледжа городского округа Серпухов Дарья Валиахметова выиграла там золотую медаль.

В классическом жиме в весовой категории до 57 килограммов девушка взяла вес 85 килограммов и заняла второе место в абсолютном зачете среди всех юниорок. Дарья продолжает спортивную династию. Ее родители — заслуженный тренер России Владимир Валиахметов и заслуженный мастер спорта Ирина Луговая.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко пожелал Дарье новых ярких и красивых побед. Такие результаты подают пример молодым спортсменам, показывая, что упорный труд и поддержка близких приводят к вершинам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.