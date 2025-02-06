Спортсменка из Подмосковья выиграла серебро на Кубке России по тяжелой атлетике

Подмосковная спортсменка Яна Кондрашова выиграла серебро на Кубке России по тяжелой атлетике. Всего в турнире участвуют свыше 300 атлетов из 52 регионов.

Как рассказали в региональном Минспорта, Яна Кондрашова получила серебро в весовой категории до 64 кг. Она показала следующие результаты: рывок — 85 килограммов, толчок — 106 килограммов и суммой двоеборья — 191 килограммов. На первом месте оказалась ее соперница из Тюменской области, а замкнула тройку представительница Оренбурга.

Ранее серебряным призером соревнований стала другая спортсменка из Подмосковья — Александра Фурдик.

Турнир пройдет до 10 февраля в Екатеринбурге в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».