Спортсменка из Подмосковья вошла в топ-3 на Кубке России по конному спорту
Дарья Селиваненко из Московской области завоевала бронзовую медаль на Кубке России по конному спорту High Level. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.
К финалу соревнования Дарья занимала третью строчку рейтинга, и ей удалось сохранить эту позицию. Первое место занял спортсмен из Калужской области, а второе — представитель из Нижегородской области.
Лично-командный Кубок России по троеборью High Level состоялся в Свердловской области. Соревнования провели по проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.
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