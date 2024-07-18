Спортсменка из Подмосковья вошла в топ-3 на Кубке России по конному спорту

Дарья Селиваненко из Московской области завоевала бронзовую медаль на Кубке России по конному спорту High Level. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

К финалу соревнования Дарья занимала третью строчку рейтинга, и ей удалось сохранить эту позицию. Первое место занял спортсмен из Калужской области, а второе — представитель из Нижегородской области.

Лично-командный Кубок России по троеборью High Level состоялся в Свердловской области. Соревнования провели по проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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