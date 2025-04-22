Спортсменка из Одинцова с пересаженным сердцем поучаствовала в триатлоне в Москве

Масштабное спортивное событие — соревнования IronStar, охватывающие дисциплины по бегу и триатлону, прошло в Лужниках. Это мероприятие стало особенным для жительницы Одинцова Елены Масловой — спортсменка перенесла трансплантацию сердца, после решила бросить себе вызов и приняла участие в этом состязании.

Триатлонная дистанция 1/8 включает в себя три этапа: плавание на 380 метров, велогонку на 20,5 километра и бег на пять километров. Елене сейчас 47 лет. Ей произвели трансплантацию сердца в 2018 году, после чего она смогла восстановиться и заняться спортом. Ее увлечение спортом с того момента стало настоящей страстью, и сейчас у нее, кажется, нет никаких границ. Спортсменка приобрела внушительный опыт, участвуя в различных соревнованиях: ей удалось переплыть Волгу и озеро Тургояк, принять эстафету на целых 53 километра вокруг Уфы. Сейчас Елена также регулярно выступает в соревнованиях по бегу и трейлраннингу.

Особенностью участия Елены является ее принципиальная позиция: женщина не хочет выступать в роли параатлета, а стремится соревноваться наравне со всеми другими спортсменами как полноценный и здоровый участник. Елена убеждена, что после трансплантации сердца жизнь только начинается, и ее история вдохновляет многих окружающих.