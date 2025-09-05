Спортсменка из Лобни стала призером первенства Европы по дзюдо

Первенство Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года проходило в столице Словакии Братиславе. Эльвида Гурьева показала на соревнованиях высокий результат, завоевав бронзовую медаль.

Спортсменка из Лобни провела несколько напряженных поединков против сильнейших соперниц в весовой категории до 57 килограммов. В решающей схватке за бронзовую награду Эльвида Гурьева показала техническое превосходство, хороший уровень подготовки и волю к победе.

Жители Лобни активно поддерживали дзюдоистку, которая в ответ поблагодарила земляков в видеообращении.

Эльвида Гурьева принимает активное участие в жизни Лобни. Во время Рождественских каникул она провела занятие для подопечных Краснополянского детского дома, а летом — открытую тренировку по дзюдо для всех желающих в Центральном парке Лобни.