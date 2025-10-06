Спортсменка из Лобни стала призером областного первенства по самбо

Первенство Московской области по самбо прошло 4 октября в городе Реутов. В соревнованиях участвовало более 260 спортсменов из 38 муниципалитетов региона.

За медали боролись юноши и девушки в возрасте 16-18 лет. Лобню представляла воспитанница «Академии спорта» Диана Гурьянова.

Лобненская самбистка продемонстрировала на турнире высокий уровень мастерства и волю к победе. Проведя ряд напряженных поединков, она завоевала серебряную награду. Благодаря такому высокому результату Диана Гурьянова прошла квалификационный отбор и будет участвовать в первенстве Центрального Федерального округа, которое пройдет в Брянске в ноябре.

В спортивной школе отметили, что успех Дианы Гурьяновой стал результатом системной работы тренерского состава и индивидуального прогресса спортсменки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.