Спортсменка из Химок стали призером первенства России по карате

Соревнования по одному из самых зрелищных видов карате — киокусинкай — собрали в Москве свыше 700 участников из 46 регионов. Представительницу округа в женских состязаниях подготовил тренер Артур Сербиев.

В течение двух дней в Московском центре боевых искусств соревновались взрослые спортсмены и юниоры 16-17 лет. Кандидат в мастера спорта 17-летняя Полина Туникова, обладающая коричневым поясом (второй кю), провела четыре поединка. В трех из них она одержала победу, что позволило ей стать серебряным призером первенства страны.

«Мы гордимся каждым успехом наших юных спортсменов. Достижения Полины Туниковой — это результат упорной работы, дисциплины и силы характера. Такие победы вдохновляют других ребят идти к своей цели и показывают, что спорт в Химках развивается на высоком уровне», — сказал председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

Киокусинкай — наиболее сложная разновидность карате, где спортсмены выступают без защитного снаряжения — шлемов, перчаток и протекторов. Правилами разрешены все приемы, за исключением ударов руками в голову.

Спортивная школа «Химки» осуществляет подготовку по следующим направлениям: стрельба из лука, художественная гимнастика, плавание, вольная борьба, дзюдо, фехтование, шахматы, киокусинкай, волейбол и паралимпийские дисциплины для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Для записи в секцию необходимо воспользоваться электронным порталом Министерства физической культуры и спорта Московской области с авторизацией через учетную запись ЕСИА.