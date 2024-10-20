Спортсменка из Химок победила на всероссийском фестивале по водно-моторному спорту

Воспитанница Дома юных техников «Интеграл» из Химок Саяна Дорофеева поучаствовала в национальном фестивале скорости на воде «Жигулевская миля» в Тольятти. Девушка заняла второе место.

Саяна Дорофеева показала свои умения в скоростном заезде на дистанции 381 метр. Она финишировала второй среди почти 20 спортсменов. Спортсменка из Химок преодолела дистанцию на мотолодке со скоростью 79,124 километров в час.

Саяна стала серебряным призером. Она выступила под руководством мастера спорта Владимира Выгузова.

«Наши спортсмены каждый раз показывают достойные результаты, принимая участие в различных соревнованиях. Очень здорово, что с каждым годом количество участников увеличивается», — сказала депутат Химок Юлия Мамай.

Отметим, что ранее ребята из Дома юных техников «Интеграл» представляли Химки на чемпионате России по водно-моторному спорту в скоростной дисциплине «Мотолодка PR». Они привезли с соревнований золотую и три серебряных медали.

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