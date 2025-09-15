Спортсменка из Химок Алиса Молоканова выиграла Кубок России по гольфу

Кубок России по гольфу среди мужчин и женщин прошел в Санкт-Петербурге с 8 по 12 сентября. Спортсмены из Подмосковья заняли на соревнованиях призовые места.

Алиса Молоканова из Химок стала лучшей среди женщин, обыграв Варвару Неклюдову.

«Матчи были с очень сильными соперницами, а в финале, чтобы одержать победу, пришлось сыграть в минус. Огромную роль сыграли мои кэдди: во втором матче со мной был Савелий Грачев, а в финальных — Артем Дунаев. Их поддержка помогала бороться до конца. Я очень довольна своим выступлением и рада, что сделала максимум, что и позволило одержать победу», — рассказала Алиса Молоканова.

Еще один житель Химок Матвей Кармолин занял третье место в турнире среди мужчин. Он завершил соревнования с результатом 1UP на дополнительной лунке.

Турнир провели в рамках государственной программы «Спорт России».