Спортсмен из Воскресенска выиграл медали первенства Белоруссии по фехтованию

В Минске завершилось открытое первенство Белоруссии по фехтованию среди юниоров. В турнире приняли участие и российские спортсмены, в том числе представитель Воскресенска Илья Лобыкин.
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию сейчас продолжает подготовку в училище олимпийского резерва № 2. На соревнованиях в Белоруссии Илья Лобыкин показал высокий результат. Воскресенский шпажист завоевал серебряную награду в личном зачете, а в составе первой сборной команды России выиграл золотую медаль в командном зачете.
Отметим, что в командных соревнованиях по шпаге среди юношей хозяева турнира дали настоящий бой гостям, которые к этому времени выиграли все дисциплины первенства. В полуфинал смогла пробиться только одна из трех российских команд. Три других места в четверке сильнейших заняли белорусские коллективы.
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