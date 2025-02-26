Спортсмен из Воскресенска выиграл медали первенства Белоруссии по фехтованию

В Минске завершилось открытое первенство Белоруссии по фехтованию среди юниоров. В турнире приняли участие и российские спортсмены, в том числе представитель Воскресенска Илья Лобыкин.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию сейчас продолжает подготовку в училище олимпийского резерва № 2. На соревнованиях в Белоруссии Илья Лобыкин показал высокий результат. Воскресенский шпажист завоевал серебряную награду в личном зачете, а в составе первой сборной команды России выиграл золотую медаль в командном зачете.

Отметим, что в командных соревнованиях по шпаге среди юношей хозяева турнира дали настоящий бой гостям, которые к этому времени выиграли все дисциплины первенства. В полуфинал смогла пробиться только одна из трех российских команд. Три других места в четверке сильнейших заняли белорусские коллективы.