Спортсмен из Воскресенска стал призером первенства России по эстафетному бегу

В городе Жуковский состоялись чемпионат и первенство России по эстафетному бегу, собравшие лучших легкоатлетов страны. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» Дмитрий Шипунов вошел в состав команды Московской области.

В эстафете 4×800 метров Дмитрий Шипунов вместе с товарищами по команде — Дмитрием Юриным, Алексеем Турапиным и Никитой Шишимровым — завоевал бронзовую медаль, продемонстрировав отличную командную работу и высокую скорость.

В общей сложности спортсмены из Подмосковья стали обладателями десяти медалей: пять золотых, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки и мастерства легкоатлетов региона.

Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», целью которого является популяризация спорта и здорового образа жизни среди населения.

Стоит отметить, что воспитанники «Академии спорта» стабильно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня — от областных до международных, подтверждая статус школы как одного из ведущих центров подготовки спортсменов в регионе.

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