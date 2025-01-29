Спортсмен из Воскресенска победил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу

Соревнования World Class среди фитнес-клубов по пауэрлифтингу и отдельным силовым упражнениям состоялись в Москве. На турнире блестящий результат показал представитель воскресенского спортивного клуба «Горняк» Виктор Скокин.

Соревнования собрали спортсменов из 42 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Литвы.

Виктор Скокин выступал в номинации ветеранов в возрасте 65-69 лет. Он соревновался в жиме лежа без экипировки в категории до 82,5 килограмма. Воскресенский спортсмен продемонстрировал отличную физическую форму, подняв штангу весом 85 килограммов. Наградой стала золотая медаль победителя турнира.

Житель Воскресенска Виктор Скокин занимается тяжелой атлетикой более 50 лет. Он тренируется в спортивном клубе «Горняк» под руководством Александра Хламкова. Спортсмен всегда ставит для себя высокие цели, поэтому практически каждое его выступление на соревнованиях становится рекордом.