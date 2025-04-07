07 апреля 2025 18:59 Спортсмен из Серпухова победил в первом этапе турнира за Кубок России по мотокроссу Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Мастер спорта по мотоспорту и тренер в спортивной школе «Зубренок» из Серпухова Дмитрий Семенков победил в первом этапе состязаний за Кубок России по мотокроссу. Он стал лучшим в группе «Б» среди участников в возрасте от 52 до 59 лет.
Главный тренер в спортивном комплексе «Красные Крылья» Дмитрий Семенков и сам достигает выдающихся результатов на соревнованиях, и вдохновляет своих воспитанников. С его подачи и при его содействии в Серпухове проходят яркие и захватывающие гонки, которые собирают более 200 спортсменов со всей России.
Дмитрий Семенков принял участие в гонке на мототрассе
Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае, где стал лидером в группе «Б» среди гонщиков в возрасте от 52 до 59 лет.
Врип Серпухова Алексей Шимко поздравил тренера с заслуженной победой. Следующий этап Кубка России пройдет 12 и 13 апреля в Крымске.
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