Спортсмен из Серпухова победил в международном турнире по сурдлимпийскому плаванию

В Бресте состоялись открытые соревнования за Кубок Республики Беларусь среди спортсменов с нарушением слуха. В составе сборной команды России на состязания отправился воспитанник Центра спортивной подготовки паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Московской области Марк Трошин из Серпухова.

Турнир объединил 148 участников из десяти регионов России и пяти регионов Белоруссии: Минска, Минской, Брестской, Гомельской и Могилевской областей. Заплывы прошли в брестском центре водных видов спорта в бассейне протяженностью 25 метров.

В составе сборной России Марк Трошин выиграл три золота и одну бронзу. В заплывах на 50, 100 и 200 метров на спине он завоевал первые места. Бронзовую медаль Марк выиграл на стометровке комплексным плаванием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры. По его словам, в Московской области открыли около 490 спортивных площадок. С января они также появились в поселке Нагорное в Мытищинском округе, а также в Реутове.