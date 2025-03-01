Спортсмен из Серпухова победил на международном турнире по боевым искусствам

В Мытищах прошел Второй Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Одним из ярких событий фестиваля стал турнир по косики-карате, который собрал более 4,5 тысячи участников из разных регионов России и зарубежья.

Особого внимания заслуживает успех Егора Баранова, воспитанника спортивной школы «Зубренок». Юный спортсмен завоевал первое место в дисциплине «сериндзи-рю» и третье место в дисциплине «ката» по всем стилям среди юношей 12–13 лет. Егор занимается под руководством тренера Алексея Герасимова. Поддержка наставника сыграла важную роль в успехе юного спортсмена, а также помогла ему раскрыть свой потенциал.

Фестиваль стал не только ареной для соревнований, но и площадкой для обмена опытом между участниками, укрепления спортивного духа и популяризации боевых искусств среди молодежи. Достижения Егора Баранова — яркий пример того, как труд, настойчивость и поддержка тренера могут привести к высоким результатам.