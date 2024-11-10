Спортсмен из Подольска победил на всероссийских соревнованиях по самбо

Спортсмен из Подольска Евгений Максимов выиграл золото на XXIV Всероссийских соревнованиях по самбо памяти Владимира Пушницы. Побороться за победу в Петропавловске-Камчатском собрались 97 спортсменов из 13 регионов страны.

В Петропавловске-Камчатском состоялись XXIV Всероссийские соревнования по самбо памяти Владимира Пушницы. Они объединили борцов из Приморского, Хабаровского, Алтайского краев, Амурской, Сахалинской, Новосибирской, Московской, Нижегородской областей, Республики Саха, Дагестана, Казани и Москвы. Турнир приурочили к 55-летию Федерации самбо Камчатского края.

Евгений Максимов одержал победу в весовой категории до 88 килограммов в дисциплине спортивное самбо. Борец из Подольска — мастер спорта международного класса, чемпион Европы 2018 года, обладатель Кубка мира 2016 года.

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