Спортсмен из Подмосковья выиграл серебро на Кубке России по плаванию

Спортсмен из Подмосковья Роман Акимов выиграл серебро на Кубке России по плаванию. Соревнования прошли с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсмен из Мытищ занял второе место в заплыве на 400 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за три минуты и 49,29 секунды. Он ступил сопернику из Свердловской области 0,07 секунды. Третье место занял Даниил Шаталов из Москвы.

Ранее Роман Акимов выиграл серебро на дистанции 200 метров вольным стилем, а Дарья Рогожинова принесла в копилку сборной региона золото.

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