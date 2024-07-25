Спортсмен из Подмосковья выиграл серебро на Кубке России по плаванию

Фото: Евгений Мезенцев

Спортсмен из Подмосковья Роман Акимов выиграл серебро на Кубке России по плаванию. Соревнования прошли с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсмен из Мытищ занял второе место в заплыве на 400 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за три минуты и 49,29 секунды. Он ступил сопернику из Свердловской области 0,07 секунды. Третье место занял Даниил Шаталов из Москвы.

Ранее Роман Акимов выиграл серебро на дистанции 200 метров вольным стилем, а Дарья Рогожинова принесла в копилку сборной региона золото.

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