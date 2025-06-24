Спортсмен из Одинцова выиграл серебро на первенстве России по стрельбе из лука

Первенство России по стрельбе из лука проходило с 16 по 22 июня в Екатеринбурге. В соревнованиях участвовали 432 человека из 36 регионов страны. Воспитанник спортивной школы «Одинцово» Тимофей Антонов завоевал серебряную награду среди юношей до 18 лет.

Ученики спортивной школы «Одинцово» регулярно становятся призерами соревнований различного уровня. Так, в начале июня в Гатчине проходили Всероссийские юношеские состязания по бадминтону. Воспитанники спортивной школы завоевали медали: две золотых, четыре серебряных награды, а также пять бронзовых. Каждый спортсмен установил для себя личный рекорд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе появятся новые физкультурно-оздоровительные центры, после реконструкции откроются два стадиона и Клинская школа олимпийского резерва.