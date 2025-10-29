Спортсмен из Люберец стал призером Кубка Москвы по тяжелой атлетике

Воспитанник спортивной школы «Орбита» из Дзержинского Михаил Стрелков успешно выступил на соревнованиях в Москве. Он боролся за победу в весовой категории до 89 килограммов.

Состязания прошли в спортивном клубе «Гриф». Участниками стали около 250 спортсменов старших возрастных групп из Москвы, Самары, Воронежа, Московской и Тульской областей, а также Республики Беларусь.

«Михаил выступил в старшей возрастной группе (35-39 лет). В ходе соревнований тяжелоатлет успешно реализовал все шесть подходов. В последних были зафиксированы его лучшие результаты: рывок — 97 килограммов, толчок — 123 килограммов. Это позволило Стрелкову завоевать серебряную медаль», — отметил директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош.

Михаил Стрелков занимается в отделении тяжелой атлетики в «Орбите» с 9 лет. Он тренируется под руководством мастера спорта СССР Роберта Чикаидзе.