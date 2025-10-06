Спортсмен из Королева стал победителем молодежного первенства мира по самбо

Молодежное первенство мира по самбо проходило с 3 по 5 октября на арене JSI Resort Megamendung в живописном регионе Западной Явы — округе Богор. Индонезия впервые принимала лучших молодых самбистов со всего мира.

Участники соревновались в 12 весовых категориях. Российские спортсмены показали на турнире высокий уровень подготовки и с большим отрывом первенствовали в каждом из возрастов и видов программы, завоевав 34 медали: 28 золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

«Эта победа укрепляет лидерство России в мировом самбо и подтверждает высокий уровень нашей школы», — отметил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Победителем в весовой категории до 64 килограммов среди юношей стал ученик 11-го класса гимназии № 9 из Королева Амин Ермолаев. Его блестящее выступление стало результатом упорных тренировок и настойчивости на пути к спортивному успеху.