Спортсмен из Балашихи стал победителем всероссийского турнира по единоборствам

Юный спортсмен из Балашихи Артемий Поединцев, завоевал бронзовую медаль в возрастной категории «10-11 лет» на 17-х Всероссийских юношеских играх боевых искусств 2025 года, которые прошли в Анапе. Артемий является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина в Балашихе.

Спортсмен стал призером в направлении сито-рю — одном из стилей восточных боевых искусств. Его наставником выступает тренер-преподаватель высшей квалификационной категории отделения восточного боевого единоборства СШОР имени Ляпкина Александр Поединцев.

17-е Всероссийские юношеские игры боевых искусств — масштабное мероприятие, включающее соревнования по 22 видам единоборств. Среди них айкидо, армейский рукопашный бой, борьба на поясах, восточные боевые единоборства, всестилевое карате, джиу-джитсу, капоэйра, кендо, кикбоксинг, киокусинкай, киокушин, комплексное единоборство, мас-рестлинг, муайтай, рукопашный бой, самбо, грэпплинг, тхэквондо и ушу.

Достижение Артемия Поединцева — важный этап в развитии молодого спортсмена и гордость для спортивной школы и города Балашиха.