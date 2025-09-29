Спортсмен из Балашихи стал победителем велокросса в Москве

Юный спортсмен из городского округа Балашиха Артем Смирнов успешно выступил на первых соревнованиях по велокроссу среди детей за Кубок префекта Восточного административного округа Москвы. В мероприятии приняли участие 136 юных велосипедистов из различных районов ВАО, а также из соседних городов Московской области.

Соревнования проходили в шести возрастных категориях, где спортсмены преодолевали дистанции от одного до трех километров в зависимости от возраста. Победители были награждены кубками, медалями и памятными подарками. Артем Смирнов стал победителем в категории 11–12 лет, показав отличный результат и опередив соперников из Москвы и Подмосковья.

Особенным моментом соревнований стал велозабег «Юный Моссоветик», предназначенный для самых маленьких участников в возрасте трех–четырех лет. В забеге приняли участие 46 малышей, каждому из которых вручили памятные сувениры. Мероприятие не только способствовало развитию детского спорта, но и подарило юным спортсменам заряд бодрости и хорошего настроения.