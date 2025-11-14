Спортшколу олимпийского резерва в Люберцах откроют после ремонта до конца года

В Люберцах завершается капитальный ремонт здания «Спортивной школы олимпийского резерва» на Октябрьском проспекте. Сейчас специалисты настраивают инженерные системы, а также устанавливают мебель и спортивное оборудование. Об этом сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

Школа включает не только учебные помещения, но и большой стадион, который уже реконструировали: специалисты постелили натуральный газон для метания копья и толкания ядра, а также беговые дорожки. Именно в этих видах спорта люберецкие атлеты показывают лучшие результаты в регионе и успешно выступают на всероссийском и международном уровне.

Площадь обновленного здания превышает 1,8 тысячи квадратных метров. Все внутренние работы уже завершили, идет финальная подготовка помещений. Открыть обновленную спортивную школу планируют до конца 2025 года.

В ведомстве уточнили, что обновление школы проходит по госпрограмме развития социальной инфраструктуры Московской области и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».