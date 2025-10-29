Спорткомплекс «Звезда» в Одинцовском округе капитально отремонтируют в 2026 году

Один из ключевых спортивных комплексов Звенигорода продолжают масштабно реконструировать. Работы в «Звезде» стартовали в этом году и должны завершится в сентябре следующего.

Сейчас подрядчик завершает демонтаж, спецтехника вывозит строительный мусор. Рабочие уже начали устанавливать перегородки на втором этаже и вести трассировку инженерных сетей. Одновременно идет согласование новых фасадов — их заменят на современные вентилируемые панели, которые лучше сохраняют тепло.

Подрядчику необходимо до конца года закрыть тепловой контур здания, завершить монтаж перегородок и выполнить стяжку полов.

Сдать объект планируют в сентябре 2026 года. После ремонта в комплексе появятся залы для бокса и хореографии. Здесь снова смогут тренироваться спортивные школы, также будут проходить крупные соревнования.

Работы идут в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».