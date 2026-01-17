Спортивный субботник объединил более 60 жителей Дзержинского в Люберцах

Спортсмены, тренеры и сотрудники спортивных школ Дзержинского приняли участие в зимнем субботнике. Вечером 14 января более 60 человек вышли на уборку снега у городского катка на стадионе «Орбита».

Участники расчистили территорию вокруг ледовой площадки, вооружившись лопатами и работая в командном режиме. Изначально к субботнику планировали привлечь только юношей, однако девушки также присоединились к акции.

«Девочки сами вызвались поддержать командный дух этой акции. Это, наверное, и есть признак сплоченного, крепкого коллектива», — отметил директор СШОР «Союз», депутат окружного Совета Виктор Худяков.

Он добавил, что уборка снега стала хорошей физической нагрузкой, способной заменить тренировку в спортзале.

Массовый спортивный субботник прошел в Дзержинском впервые за последние семь лет. Его участники подчеркнули, что готовы и в дальнейшем помогать в ликвидации последствий сильных снегопадов.

В этот же день волонтеры молодежного центра «Лидер» привели в порядок территорию сквера им. Громцева.