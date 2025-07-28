Спортивный праздник «Лето. Фитнес. Парк» прошел в Павловском Посаде

Спортивная суббота объединила жителей и гостей Павлово-Посадского, предпочитающих активный отдых и здоровый образ жизни. В городском парке для гостей подготовили насыщенную программу.

Перед зрителями выступили спортивные и творческие секции муниципалитета. Работала фотовыставка «Наша гордость».

Утро началось с разминки «Парковый старт», которая задала участникам бодрое настроение на весь день. Творческий мастер-класс «Спортивная атрибутика» провела для всех желающих студия «Пластилиновая ворона».

Гости праздника также поучаствовали в тренировке по единоборствам, подвижных играх и мастер-классе по биатлону «К стартам готовы». На занятии «Модный фитнес» можно было украсить спортивную форму узорами павлово-посадского платка в исторической технике «набойка». Для любителей

настольных игр провели сессию «Есть идея».

Директор парков Павлово-Посадского городского округа Ольга Петренко отметила, что спортивное мероприятие подарило всем заряд энергии и море положительных эмоций.