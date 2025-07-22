Спортивный праздник «Лето. Фитнес. Парк» пройдет в Королеве 26 июля

Жителей и гостей муниципалитета приглашают в ближайшую субботу в парки «Костино» и Центральный городской. Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу, чтобы каждый смог погрузиться мир спорта и здорового образа жизни.

В 11:00 в Центральном городском парке начнется мастер-класс по растяжке, а в 12:00 проведут незабываемый спортивный рейв с разминкой и упражнениями на турнике и брусьях. Клуб «Шахматный мир» приглашает любителей интеллектуальных игр в 12:00 на мастер-класс. Открытая тренировка от школы чемпионов Рамила Гасанова состоится на Арт-веранде в 14:30.

В парке «Костино» с 12:00 до 13:00 можно будет позаниматься дыхательными практиками и растяжкой. На территории оборудуют тематическую фотозону для ярких снимков со спортивным инвентарем. Также состоятся открытая тренировка по фитнес-йоге, мастер-класс по дартсу и подвижные игры для детей.

Городские парки проводят множество спортивных и развлекательных мероприятий каждую неделю. Жители и гости Королева могут посещать занятия по настольному теннису, дартсу и зумбе, творческие мастер-классы, танцевальные вечера отдыха, квизы, лектории и другие бесплатные активности.