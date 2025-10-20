Спортивный праздник ко Дню отца прошел в Волоколамске

В ледовом дворце «Лидер» в Волоколамске прошел дружеский хоккейный матч и веселая эстафета, где отцы и дети соревновались бок о бок. Вместе со своими папами ребята выполняли на льду разные задания на скорость и ловкость.
На трибунах царила настоящая атмосфера единства и поддержки. Со зрительских мест спортсменов поддерживали родные и близкие.
Обгоняя друг друга, они умело управлялись с хоккейной клюшкой и шайбой, стараясь стать первыми.
Однако в праздничный день победила дружба. Все ребята и их отцы получили медаль за участие и эффектное выступление на льду.
После эстафеты всех участников ждали горячий чай и домашний яблочный пирог.
«Такие мероприятия делают семьи еще крепче, а отношения между поколениями — теплее. Спасибо всем, кто подарил этот праздник нашим волоколамским папам!» — сказала глава округа Наталья Козлова.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте