Спортивный праздник «Юный богатырь» прошел в Дзержинском

В Спортивной школе олимпийского резерва «Союз» в Дзержинском городского округа Люберцы прошел ежегодный физкультурно-спортивный праздник «Юный богатырь». Его посетил обладатель Кубка мира по самбо, мастер спорта России международного класса по самбо и дзюдо, участник шоу «Титаны» Дмитрий Клецков.

Гость рассказал собравшимся, что свой спортивный путь начинал 13 лет назад именно с этого турнира.

«Мне тогда было семь лет. Сегодня я привел на „Юный богатырь“ своего сына», — отметил Дмитрий Клецков.

Городской турнир объединил более 150 юных спортсменов. Состязания провели по упрощенным правилам. В первый день за победу боролись ученики вторых классов школ Дзержинского, во второй — третьеклассники.

«Это единственные состязания в календаре, которые проводят среди обычных школьников. Они же — самые эмоциональные! Здесь очень много тех, кто впервые выходит на татами, чтобы испытать себя. Этот праздник ценен для нас еще и тем, что он зажег уже не одну спортивную звезду», — отметил директор спортшколы «Союз» Виктор Худяков.

По результатам двух дней турнира победителями стали ученики гимназии № 4, серебро завоевали учащиеся гимназии № 5, а бронза досталась юным спортсменам из лицея № 3 имени Главного маршала авиации Александра Голованова.