Спортивный мастер-класс для детей прошел в Малаховском санатории в Серпухове

Движение «Здоровое Отечество» организовало для детей, проходящих лечение в Малаховском санатории, особое праздничное мероприятие. Целью встречи стало вдохновить ребят на занятия спортом, вести здоровый образ жизни и совершать добрые поступки.

На праздник приехали активисты движения, руководитель патриотических проектов Сергей Ситников, а также чемпион мира по боксу и депутат Федор Чудинов. Они лично поздравили юных участников с Днем защитника Отечества и провели для них насыщенную программу.

«Мы хотели показать ребятам, что настоящая сила заключается не только в физической подготовке, но и в моральных качествах, таких как доброта, ответственность и готовность защищать тех, кто нуждается в помощи», – отметил Сергей Ситников.

Главным событием мероприятия стала беседа о правилах поведения в обществе. Участникам рассказали об уважении к старшим, внимательном отношении к окружающим и важности личной ответственности.

После этого Федор Чудинов провел энергичную разминку по боксу. Чемпион показал основные приемы, рассказал о своем пути к успеху и поделился секретами спортивной дисциплины.

«Спорт формирует характер, учит быть уверенным в себе и готовым защищать свою семью и Родину», – подчеркнул Чудинов.

Движение «Здоровое Отечество» планирует продолжать проводить такие встречи, направленные на развитие патриотизма, физической культуры и правильных жизненных ценностей среди молодежи.