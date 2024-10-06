Спортивный инвентарь закупят в центр патриотического воспитания в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко навестил воспитанников военно-спортивного центра «Маргеловец». Вместе с руководителем они обсудили поддержку учреждения, в том числе приобретение спортивного инвентаря и формы.

Руководитель центра Константин Оболонков служит в зоне специальной военной операции. Его дело продолжает сын Александр.

Глава Серпухова Сергей Никитенко пообщался с Александром, передал супруге Константина гуманитарную помощь. Он также осмотрел помещения, где занимаются курсанты. Александр рассказал главе, что нужно для тренировок и сообщил, что они закупают спортивный инвентарь и форму.

Александр Оболонков и Сергей Никитенко договорились встретиться с родительским комитетом клуба и тренерско-инструкторским составом для того, чтобы вместе усовершенствовать процесс патриотического воспитания.

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