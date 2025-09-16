Спортивный фестиваль прошел в Химках

Масштабное событие «Скейт-парк — второй дом» объединило сотни любителей скейтбординга, BMX-велосипедов и самокатов. Участники всех уровней подготовки смогли бесплатно получить снаряжение, посетить мастер-классы и продемонстрировать свое мастерство во время соревнований.

Организацию мероприятия в парке «Экоберег» осуществила школа разумного экстрима «Равновесие» при содействии российского движения детей и молодежи «Движение первых». На протяжении всего дня профессиональные инструкторы проводили для гостей бесплатные тренировки. Начинающие спортсмены осваивали базовые элементы на специализированном оборудовании, а более опытные участники работали над совершенствованием сложных технических элементов. Весь необходимый спортивный инвентарь и средства защиты предоставляли на месте абсолютно бесплатно.

«В микрорайоне Левобережный живет очень много активных подростков, которые с огромным удовольствием принимают участие в мероприятиях школы „Равновесие“. Я регулярно бываю в парке и вижу, как на площадке занимаются дети. Я вижу, как горят их глаза, как они увлечены и нацелены на результат», — отметила муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Во второй половине дня стартовали состязания, которые продолжались до вечера. Соревнования организовали для участников с различной степенью подготовки. По итогам выступлений лучших наградили призами от одного из известных производителей самокатов.

«Химки по праву считаются негласной столицей спорта Подмосковья. Создание инфраструктуры и проведение подобных фестивалей — это вклад в здоровое и активное будущее наших детей», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Отметим, что фестиваль стал частью крупного проекта, который реализуют на территории 15 регионов страны. Помимо оффлайн-формата, программа включает онлайн-активности: конкурс творческих видеороликов и серию обучающих занятий в цифровом пространстве.