Спортивный фестиваль для школьников «Олимпийский триумф» проведут в Химках

Школьники Химок примут участие в спортивных и интеллектуальных испытаниях и выполнят нормативы «Готов к труду и обороне!» на фестивале «Олимпийский триумф». Состязаться в умениях и смекалке будут учащиеся 5-11 классов.

Участникам необходимо собрать команду из 12 человек — по два мальчика и две девочки в каждой возрастной группе — и найти руководителя.

Отборочный этап начнется 19 сентября и продлится два дня. Конкурсанты будут соревноваться в интеллектуальных и практических турах. Следующей задачей станет создание видеовизитки. Представить готовый ролик необходимо до 13 сентября. Финальную интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» проведут 27 сентября. Она определит победителей.

Отметим, что в Химках регулярно проходят спортивные активности и открываются новые развивающие кружки. Многофункциональные комплексы оборудованы современным оборудованием. Жители Химок активно участвуют в турнирах и конкурсах всероссийского и международного уровней.

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