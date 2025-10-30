Спортивных тренеров поздравили с профессиональным праздником в Люберцах

В Люберцах отметили профессиональный праздник День тренера. Глава округа Владимир Волков поздравил наставников и поблагодарил их за вклад в развитие спорта.

Он наградил вице-президента Федерации художественной гимнастики Московской области и старшего тренера отделения художественной гимнастики Люберец Елену Розанову, тренера по греко-римской борьбе Сергея Жиленкова, тренера по футболу спортшколы «Орбита» Виталия Сагина, тренера футбольного клуба «Красково» Вячеслава Трушкина, тренера спортшколы по баскетболу Екатерину Клюеву, тренера по самбо и дзюдо спортивной школы олимпийского резерва «Союз» Викторию Сафронову и тренера по фигурному катанию Людмилу Прокофьеву.

«Вы не просто учите мастерству — вы воспитываете в детях силу воли, честность, упорство. Каждая победа воспитанников — результат вашей самоотдачи. Благополучия вам и вашим близким, уверенности в своих силах и покорения новых профессиональных вершин», — обратился к наставникам Владимир Волков.

Всего в Люберцах функционируют свыше 70 спортивных общественных и коммерческих организаций. В школах олимпийского резерва занимаются почти пять тысяч детей.

«Люберцы — территория спорта. И за годы эффективной работы команды Комитета по физической культуре и спорту округа, уважаемых спортсменов, наставников, родителей округ стал брендом, признанным в Подмосковье и далеко за пределами региона», — сказал руководитель муниципалитета.

Отметим, что в Центральном парке в Люберцах открыли первую в России уникальную «Умную спортивную аллею». На ней представлены 40 видов спорта, имена 47 лучших тренеров и 167 выдающихся спортсменов с их достижениями.