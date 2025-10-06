Спортивные занятия и мастер-классы пройдут в парках Дмитровского округа в выходные

В парке имени Ивана Лямина в Яхроме и в парке «Сосновый бор» в Дмитрове 11 и 12 октября пройдут развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Гостей ждут спортивные тренировки и состязания, творческие мастер-классы, интерактивные программы.

В субботу, 11 октября, в парке имени Ивана Лямина в 10:00 проведут утреннюю разминку, а в 10:30 жителей приглашают на спортивную эстафету. В этот же день в парке «Сосновый бор» в 16:00 начнется развлекательная программа «Осенняя карусель» и творческий мастер-класс «Краски осени». В 17:00 все желающие посетят мастер-класс «Сделано в парке».

В воскресенье, 12 октября, в 16:00 в парке «Сосновый бор» начнется семейная программа для взрослых и детей «Играем — не скучаем!». Участников ждут игры, конкурсы и соревнования. Для юных жителей Дмитровского округа проведут мастер-класс «Осенние узоры». А в 17:00 посетителей парка приглашают на заключительный мастер-класс дня — «Сделано в парке».

«Осень — идеальное время для прогулок и совместного отдыха. Мы приглашаем всех провести эти выходные в наших парках, чтобы насладиться свежим воздухом, пообщаться и зарядиться хорошим настроением. Хочу подчеркнуть, что участие во всех мероприятиях абсолютно бесплатное», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Возрастные ограничения: 0+