Спортивные тренировки и забеги пройдут в парках Балашихи на этой неделе

Парки Балашихи приглашают всех желающих присоединиться к спортивным и культурным мероприятиям, которые начнутся с 13 октября. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной — жителей ждут тренировки, пробежки, квесты, спектакли, дискотеки и другие активности.

Спортивная программа начинается в парке «Пехорка лес» в понедельник, 13 октября. В 11:30 пройдет занятие по дыхательной гимнастике, которое поможет зарядиться энергией на всю неделю. На протяжении следующих дней, во вторник, среду и четверг, в 16:00 будут организованы занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе. В пятницу, 15 октября, в 10:00 снова состоится тренировка по дыхательной гимнастике. Все активности будут проходить на площадке у стадиона.

В Ольгинском лесопарке также состоятся ряд тренировок 14, 16 и 18 октября. Во вторник всех ждут на беговой тренировке, занятиях по общефизической подготовке и скандинавской ходьбе в 18:00. В четверг, в то же время, запланирована беговая тренировка и общефизическая подготовка. А субботняя программа, 18 октября, стартует с утренней пробежки в 09:45.

Культурная программа начнется 17 октября в парках на Заречной и Солнечной. В парке на Заречной в 13:00 состоится семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальная программа и тренинг «Мир эмоций». Спортивные активности здесь пройдут 14 октября и начнутся с активной разминки и осенней общефизической подготовки в 12:00. А в 20:00 проведут забег «В закат».

В парке на Солнечной культурные мероприятия начнутся 17 октября в 15:00 с семейного квеста и интерактивного спектакля. Спортивные активности здесь пройдут 14 октября — разминка и осенняя общефизическая подготовка стартуют в 10:40.

Культурные программы также запланированы на 16 октября в Пестовском парке. Посетителей с 15:00 ждут интерактивные и интеллектуальные программы, детская дискотека и лекторий. В Ольгинском лесопарке в 12:00 для гостей организуют подвижные игры и интеллектуальную программу.