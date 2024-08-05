Спортивные старты прошли для детей и взрослых в парках Химок

Соревнования «Веселые старты» для детей и родителей провели во всех парках городского округа Химки. Мероприятия объединили десятки жителей.

Помимо спортивных состязаний и эстафет, химчане поучаствовали в патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах с участниками специальной военной операции и других тематических событиях. Для жителей организовали интерактивную лекцию в память о Владимире Высоцком, спортивную эстафету в честь открытия стадиона «Лужники» в Москве и многое другое.

«В следующие две недели мы проведем еще более 100 спортивных и развлекательных мероприятий для жителей и гостей округа. Кроме того, в День физкультурника в парках Химок проведем программу „Парк! Спорт“! Вперед!». Приглашаем детей и взрослых», — сказал куратор проекта «Детский спорт», член местного политического совета партии «Единая Россия» Олег Аферов.

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