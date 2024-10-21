Спортивные соревнования и мастер-классы провели ко Дню отца в Химках

Масштабные праздничные гуляния организовали в Химках ко Дню отца. Горожан ждала насыщенная программа: квесты, спортивные состязания, мастер-классы и другие активности.

Игровую программу «Папа и я» и мастер-классы по созданию подарка для папы своими руками организовали в парках Толстого и «Дубки». Помимо этого, для гостей праздника провели музыкальный концерт «Мелодия отцовской любви» и семейный турнир по мини-футболу «Я + батя». Дети приняли участие в спортивных соревнованиях вместе с папами и дедушками. Призеров и победителей отметили памятными призами.

Напомним, что в официальный календарь праздников России этот день вошел совсем недавно — в 2021 году. Отмечают его традиционно каждое третье воскресенье октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.

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