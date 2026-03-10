Спортивные мероприятия пройдут в парках Балашихи в марте

В парках Балашихи с 10 по 14 марта пройдет серия спортивных мероприятий для детей и взрослых. Посетителей ждут забеги, скандинавская ходьба, разминки и веселые старты.

В парке «Пехорка-лес» общефизическая подготовка пройдет во вторник, среду и четверг в 16:00 на площадке у стадиона. В пятницу в 10:00 состоится дыхательная гимнастика. В четверг в 13:40 стартует культурная программа с активными играми для детей и интеллектуальными соревнованиями.

В парке на Заречной во вторник в 20:00 приглашают на забег «В закат», в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». В четверг в 11:30 пройдет активная разминка и ОФП.

В парке на Солнечной в четверг в 10:10 у входной группы ждут на активную разминку и весеннюю общефизическую подготовку.

В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга состоится скандинавская ходьба. В четверг запланированы два мероприятия: в 14:00 — скандинавская ходьба, в 15:20 — веселые старты. В четверг в 15:00 также пройдет культурная программа с интерактивом, дискотекой и эколекторием на сцене.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 — скандинавская ходьба. В субботу в 9:00 гостей приглашают на дружеский старт «5 верст».

В Ольгинском лесопарке у входной группы рядом с рестораном «Ботаника» в среду в 18:00 и 18:30 состоятся тренировки для детей, в четверг в 18:30 — детская тренировка, после которой в 19:00 и 19:30 начнутся занятия для взрослых.

Вход на все мероприятия свободный. Организаторы рекомендуют одеваться по погоде и брать с собой удобную спортивную обувь.