Спортивные игры и викторины пройдут в парках Истры на этой неделе

Дирекция парков подготовила множество бесплатных активностей: скандинавская ходьба, йога, творческие мастер-классы, спортивные игры и викторины. Несмотря на возможную непогоду, истринские парки всегда готовы предложить разнообразные активности, как только выглянет солнце.

Например, в Центральном городском парке 25 июля в 9 утра пройдут зарядка и спортивные игры, а затем состоится тематический мастер-класс «ЧудоРучки».

В лесопарке «Шишкин лес» в субботу утром можно будет заняться йогой с тренером. А в парке «Фабричный» 23 июля детей ждет анимационная программа на детской площадке.

Мероприятия подстраиваются под капризы погоды: если начинается дождь, то занятия деликатно переносятся на более солнечные дни, чтобы подарить гостям радость полноценного отдыха под открытым небом.

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