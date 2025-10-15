Спортивную площадку у дома на улице Ленина отремонтируют в Красногорске

В Красногорске у дома № 31 на улице Ленина капитально отремонтируют спортивную площадку по поручению главы городского округа Дмитрия Волкова. Рабочие демонтировали старое покрытие, чтобы установить хоккейные борты и сетку. Здесь также появятся новые игровые элементы.

Начальник отдела спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета Валентин Олехнович сообщил, что площадку капитально отремонтируют с учетом пожелания местных жителей.

«После реконструкции спортивная площадка будет выглядеть следующим образом: на ней появится травяное покрытие, будут установлены хоккейные борта-ограждения, сетчатое ограждение сверху и игровые элементы», — отметил Валентин Олехнович.

Работы планируют завершить в течение пяти дней при условии хорошей погоды.

«В этом году благодаря поддержке руководства было построено шесть спортивных площадок, более 10 площадок капитально отремонтированы, а на территории городского округа Красногорск установлено более 80 турников. Это положительно сказывается на развитии спортивной инфраструктуры», — добавил Валентин Олехнович.