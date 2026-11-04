Спортивную площадку на улице Профсоюзной обновят в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске продолжается благоустройство спортивной площадки возле дома № 20 по улице Профсоюзной. На объекте уже окрашены спортивные элементы и очищена территория от мусора, работы будут продолжены в ближайшие дни.

В частности, на теннисном столе планируется установить сетку, а также покрасить вешалки для белья. Кроме того, будет демонтирован стол, вокруг которого часто собирались шумные компании, — это сделает пространство более комфортным для жителей.

Ранее в официальных соцсетях территориального управления появилось обращение горожан, обеспокоенных тем, что площадку планируют полностью убрать. Директор МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Сергей Аркушин опроверг эти сведения. «Ранее в официальных соцсетях территориального управления появилось обращение от жителей о том, что площадку планируют спилить. Сообщаем: эти сведения неверные», — подчеркнул он.

Таким образом, объект не ликвидируют, а обновляют с учетом пожеланий местных жителей. Работы по благоустройству площадки продолжаются.