Спортивное движение из Павловского Посада проведет забег в парке «Меленки»

Активисты движения «5 верст» из Павловского Посада приглашают жителей округа присоединиться к их пробежкам. Ближайший забег пройдет на новой трассе в парке «Меленки».

Мероприятие стартует в девять утра 28 сентября в парке «Дубрава». Сначала пройдут разминка и чаепитие, а затем забег по новой трассе в парке «Меленки».

«Новый парк гораздо просторнее Дубравы, есть где разгуляться! Мы надеемся, что тут бегать станет еще комфортнее!» — прокомментировали активисты спортивного движения «5 верст».

Отметим, что присоединиться к движению проекта можно каждую субботу.

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