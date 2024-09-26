Спортивное движение из Павловского Посада проведет забег в парке «Меленки»
Активисты движения «5 верст» из Павловского Посада приглашают жителей округа присоединиться к их пробежкам. Ближайший забег пройдет на новой трассе в парке «Меленки».
Мероприятие стартует в девять утра 28 сентября в парке «Дубрава». Сначала пройдут разминка и чаепитие, а затем забег по новой трассе в парке «Меленки».
«Новый парк гораздо просторнее Дубравы, есть где разгуляться! Мы надеемся, что тут бегать станет еще комфортнее!» — прокомментировали активисты спортивного движения «5 верст».
Отметим, что присоединиться к движению проекта можно каждую субботу.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
В Мытищах мужчина напугал людей стрельбой в воздух
Муниципальный этап ГТО прошел в Павловском Посаде
Студенты техникума в Павловском Посаде подготовили подарок для ребят из ЛНР
Новую детскую поликлинику откроют в Дубне в 2027 году
Фестиваль конного спорта «Золотая осень» пройдет в Котельниках 28 сентября
На Западе объяснили, чем Украине поможет срочная мобилизация
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте