Спортивно-патриотическая организация «Барс-Витязь» отметила 15-летие в Балашихе

В Балашихе состоялось торжественное празднование 15‑й годовщины общественной детско‑юношеской спортивно‑патриотической организации «Барс‑Витязь». В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления Балашихинского отделения «Боевое братство», полковник в отставке Николай Похиленко, президент «Барс‑Витязь» Александр Сухов, депутат Совета депутатов Андрей Холод, ветераны, тренеры, воспитанники и их семьи.

Программа памятного события включала показательные выступления юных спортсменов: элементы акробатики, бросковую технику и специальные приемы, которые отрабатываются на тренировках. Демонстрация показала уровень подготовки ребят и эффективность тренировочного процесса.

Президент организации Александр Сухов отметил, что «Барс‑Витязь» — это не только секции дзюдо и самбо, но и коллектив, где ребята формируют характер, дисциплину и ответственность. По его словам, воспитанники регулярно добиваются результатов на областных, всероссийских и международных турнирах. Не менее важной частью работы организации является патриотическое воспитание: знакомство с историей страны, посещение мемориальных мест и участие в памятных акциях.

Одним из ярких примеров успеха стал воспитанник Никита Вакарчук, занимающийся в «Барс‑Витязь» с 2012 года. Обладатель синего пояса и призер многочисленных соревнований, Никита недавно стал победителем турнира «Динамо» в Москве.

Сегодня в «Барс‑Витязь» занимаются около 350 детей в возрасте от пяти до 17 лет. Организация создана при поддержке фонда ветеранов боевых действий дивизии имени Дзержинского и Балашихинского отделения «Боевое братство». С 2015 года она развивается при поддержке Учебного центра «Витязь» под руководством героя России Сергея Лысюка.