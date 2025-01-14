Спортивно-оздоровительный кластер модернизировали в Туровской школе в Серпухове

Современная площадка для занятий мини-футболом появилась в Туровской школе Серпуховского городского округа. Реализовать инициативу удалось благодаря победе в ежегодном конкурсе «Вклад в будущее».

Туровская школа заняла в одной из категорий конкурса третье место. Педагоги и родители совместно приняли решение о том, какие работы стоит провести.

Так, в школе появилась площадка для мини-футбола с безопасным покрытием, настенными протекторами, воротами и необходимым инвентарем.

Ремонт зала проводили во время осенних и зимних каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Обновления произошли и на прогулочной зоне дошкольного отделения. Здесь заменили старую уличную веранду.

«Важно, чтобы самая счастливая пора в жизни детей проходила ярко и запомнилась навсегда», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.