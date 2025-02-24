Спортивная игра «Зарница» прошла в школе № 29 в Химках
Патриотическое мероприятие «Зарница» провели в Химках. Участники продемонстрировали свои навыки в ориентировании на местности, а также прослушали историческую лекцию.
Ученикам школы № 29 рассказали о памятной дате: Дне признании Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерацией. Спикером выступил заслуженный тренер России, директор спортивной школы имени Горелова Александр Свирь. Он объяснил детям значимость события для современной истории государства.
«Патриотическая игра, которая прошла в нашей школе, — это еще одно напоминание школьникам и всем участникам о том, что Россия всегда была и остается сильным и сплоченным государством, готовым отстаивать свои ценности и защищать своих граждан», — отметила директор школы № 29 Наталья Каныгина.
«Зарница» — это командная игра, которая призвана сплотить школьные коллективы и развить у учащихся физические навыки и лидерские качества.
Напомним, что мероприятие прошло в рамках масштабной общественной программы. Ее цель — объединить поколения вокруг общих ценностей: любви к Родине и уважения к ее культурному и историческому наследию.