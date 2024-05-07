Спортивная эстафета ко Дню Победы прошла в Орехово-Зуеве | 360°

07 мая 2024, 16:53
Спортивная эстафета ко Дню Победы прошла в Орехово-Зуеве
Более 400 человек приняли участие в эстафете ко Дню Победы в Орехово-Зуеве. На стадионе «Знамя Труда» соревновались около 30 команд: учащиеся общеобразовательных школ, техникумов, колледжей и университета.
Среди школ места распределились следующим образом: первыми оказались представители СОШ № 12, вторыми — СОШ № 16, третьими — СОШ № 22.
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Среди профессиональных и высших учебных заведений равных не оказалось представителям Ликино-Дулевского профессионального колледжа. Серебро досталось студентам Московского областного медицинского колледжа № 3, бронза — команде ГГТУ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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