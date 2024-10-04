Специалисты «Россетей» провели День открытых дверей для школьников из Одинцова

Сотрудники «Россети Московский регион» организовали День открытых дверей для учеников 5, 7 и 10 классов Одинцовской гимназии № 14. Экскурсия для ребят прошла в здании управления западного филиала компании.

Школьники узнали, какие службы и отделы в сейчас работают на предприятии. Сотрудники компании также провели урок электробезопасности, где ученикам напомнили меры защиты и безопасности в быту, правила поведения вблизи электроустановок и в охранных зонах линий электропередач.

Участников экскурсии разделили на группы, чтобы все смогли увидеть работу Центра управления сетями. Здесь ребятам показали процесс управления сетями восьми городских округов западного Подмосковья. Школьники также посетили атриум, где им представили экспозицию электросетевого комплекса не только Московского области, но и всей страны.

Экскурсию для школьников провел заместитель начальника Центра управления сетями Западных электрических сетей Александр Кривоножко. Такие мероприятия помогают школьникам выбрать будущую профессию.

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