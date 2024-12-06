Специалисты Минсельхозпрода Подмосковья повысили квалификацию в МГИМО

Обучение направлено на повышение эффективности развития экспорта АПК. На курсах затронули вопросы выбора перспективных продуктов и поставщиков для целевых рынков. Специалисты обсудили процесс подготовки и организации деловых переговоров, получили практические рекомендации по поствыставочной деятельности.

Сотрудники подмосковного Минсельхозпрода регулярно повышают квалификацию в ведущих высших учебных заведениях страны, принимают участие в региональных и российских выставках и форумах, выступая спикерами. Новые знания и обмен опытом позволяют достигать высоких результатов в работе.

В Подмосковье много сельскохозяйственных предприятий, куда можно приехать с семьей на праздники и отлично провести время. Например, в Сергиевом Посаде работает большой этнопарк с северными оленями и хаски. Подробнее — в новогоднем путеводителе от 360.ru.